Мы в “Вконтакте”
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Мы в “Вконтакте”
Широкоформатная печать по выгодным ценам!
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Печать фотографий премиум качества на фотолаборатории
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Изготовление корпоративных бизнес-сувениров
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Рекламное агентство «Штрих»

Мы являемся рекламным агентством полного цикла. Мы располагаем большим парком собственного оборудования для изготовления полиграфической, сувенирной и рекламной продукции: различные принтеры, плоттеры, ламинаторы, оборудование для послепечатной обработки материалов, лазеры, фрезеры и другое необходимое оборудование.

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Собственное оборудование
Удобная и быстрая доставка
Команда из 30+ сотрудников
Удобный онлайн заказ
Оплата любыми способами
Этапы работы
1
Формирование задания
Описание заказа, составление тех.задания, обсуждение с менеджером
2
Оплата заказа
Наличные, картой в офисе, оплата на счет в банке, оплата на карту СБ
3
Изготовление
Изготовление Вашего заказа
4
Доставка или самовывоз
Забрать самостоятельно в нашем офисе, Доставка Вам домой или в офис
5
Установка
Выполняем монтажные работы любой сложности
20 + Видов услуг

Широкий выбор услуг, предоставляемых нашей компанией, позволяет удовлетворить потребности даже самых требовательных клиентов. Благодаря 7-летнему опыту работы мы беремся за выполнение сложных проектов. Индивидуальный подход к каждому клиенту, его возможностям и потребностям является основополагающим принципом в нашей работе.

Полиграфия Перейти 33 категорий
Широкоформатная печать 11 категорий Перейти
Наружная реклама 12 категорий Перейти
Таблички и стенды 13 категорий Перейти
Сувенирная и наградная продукция 26 категорий Перейти
Интерьерная реклама и оформление 14 категорий Перейти
Копицентр: сканер, ксерокс, распечатка 12 категорий Перейти
Печать на одежде 9 категорий Перейти
Фотопечать 7 категорий Перейти
Брендирование 6 категорий Перейти
Услуги 6 категорий Перейти
Печать на ткани 8 категорий Перейти
Наклейки 8 категорий Перейти
Среди наших клиентов Кол-во компаний +200

Мы работаем с компаниями любого размера. Нам доверяют как известные рязанские компании, так и развивающиеся организации. У нас есть опыт работы с сетевыми компаниями.

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