Мы являемся рекламным агентством полного цикла. Мы располагаем большим парком собственного оборудования для изготовления полиграфической, сувенирной и рекламной продукции: различные принтеры, плоттеры, ламинаторы, оборудование для послепечатной обработки материалов, лазеры, фрезеры и другое необходимое оборудование.
Широкий выбор услуг, предоставляемых нашей компанией, позволяет удовлетворить потребности даже самых требовательных клиентов. Благодаря 7-летнему опыту работы мы беремся за выполнение сложных проектов. Индивидуальный подход к каждому клиенту, его возможностям и потребностям является основополагающим принципом в нашей работе.
Мы работаем с компаниями любого размера. Нам доверяют как известные рязанские компании, так и развивающиеся организации. У нас есть опыт работы с сетевыми компаниями.